 الشرطة الإسرائيلية تقطع قطع الطريق السريع رقم 6 أمام حركة المرور للاشتباه بحادث أمني - بوابة الشروق
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الشرطة الإسرائيلية تقطع قطع الطريق السريع رقم 6 أمام حركة المرور للاشتباه بحادث أمني

هديل هلال
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 1:27 م

قطعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي «الطريق السريع 6» قرب مفترق «حورشيم» باتجاه الشمال، أمام حركة المرور، بسبب الاشتباه بحادث أمني.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، اعتقلت الشرطة 12 شخصا في سيارة على الشارع 6، بعد الاشتباه بأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية أمنية.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 3 إسرائيليين، إثر حادث إطلاق نار عند معبر الكرامة، بين الأردن والضفة الغربية.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن مطلق النار هو المواطن الأردني ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه عبر الجسر بصفته سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية.

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