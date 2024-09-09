كاف يخطر منتخب مصر بإقامة مباراة بوتسوانا في السابعة مساء

تلقي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم خطاب من الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في السادسة بتوقيت بتسوانا السابعة بتوقيت مصر بدلاً من الساعة الثامنة والموافقة علي طلب منتخب مصر برفض الموعد الجديد .

كان الاتحاد الأفريقي قرر تعديل موعد مباراة مصر و بوتسوانا الذي كان مقررا لها الرابعة عصر غدا الثلاثاء بسبب تأخر وصول منتخب بتسوانا من موريتانيا ، وإقامتها في الثامنة مساء بتوقيت بتسوانا قبل أن يعترض منتخب مصر بسبب ظروف الطيران للاعبين المحترفين و اللاعبين المشاركين مع الأندية الأربعة في أفريقيا و هم الاهلي و بيراميدز و الزمالك و المصري ، و يتم تعديل الموعد مرة ثانية وإقامته في السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة .