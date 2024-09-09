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البابا فرنسيس يشيد بتيمور الشرقية لتحقيق المصالحة بعد الحرب

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 5:18 م | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 5:18 م

أشاد بابا الفاتيكان فرنسيس بعملية المصالحة بعد الحرب في تيمور الشرقية، كنموذج لمناطق الصراع الأخرى، في مستهل زيارته للدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وكانت المستعمرة البرتغالية السابقة قد عانت من العنف لعقود من الزمان، ولكنها تعتبر الآن مستقرة تماما. كما تعد تيمور الشرقية واحدة من أصغر الدول في العالم، وصارت مستقلة في عام 2002.

والتقى فرنسيس في العاصمة ديلي، بالرئيس خوسيه راماس هورتا، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1996 إلى جانب الأسقف الكاثوليكي، كارلوس فيليبي شيمينيس بيلو، الذي لم يعد يظهر في الأماكن العامة بعد انتشار مزاعم بشأن الاعتداء على القُصَّر.


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