أعلن الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، عن استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية للكشف والعلاج بالمجان بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، مؤكدا تنفيذ 3 قوافل بيطرية بمراكز الداخلة والفرافرة وباريس.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نحو تنظيم قوافل علاجية بيطرية مجانية في إطار احتفاليات عيد الفلاح، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

وأشار إلى أنه شارك في القافلة مديري الإدارات البيطرية بالداخلة والفرافرة وباريس، وأطباء مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الكومي، إن القوافل البيطرية أسفرت عن علاج حالات باطنة لـ29 رأس أبقار، وهزال وسوء تغذية لـ88 بقرة، وطفيليات دم لـ5 أبقار، وجرب لـ25 بقرة، وجراحة لحالة واحدة، وعلاج 40 حالة جرب أرانب، وتجريع 600 رأس أغنام وماعز، ورش 100 رأس أبقار، وفحص 83 حالة حمل، و20 حالة خمول مبايض، و5 حالات جسم أصفر، و6 حالات التهاب رحمي، و67 حالة تنفسية، و280 حالة نزلات معوية، و100 حالة ديدان.

وأشار، إلى أن القوافل شملت علاج وكشف على الدواجن وتشمل نزلات تنفسية، ونزلات معوية، وديدان وجرب أرانب، ونقص كالسيوم، وميكوبلازما، وحالات تناسلية وجلدية وطفيليات دم، بجانب عقد لقاءات إرشادية لتوعية المواطنين بخطورة الأمراض المختلفة وكيفية الوقاية منها، وأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، وأهمية الترقيم والتسجيل.