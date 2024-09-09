الأردن: إعادة فتح جسر الملك حسين غدا الثلاثاء أمام المسافرين وإغلاقه أمام حركة الشحن

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، فتح جسر الملك حسين يوم غد الثلاثاء، أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحًا، مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون» الأردنية للأنباء، مساء الاثنين، أهاب الناطق الإعلامي بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر، وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة «عمون» للأنباء، أشارت مديرية الأمن العام الأحد، إلى إغلاق الجسر أمام حركة السفر؛ إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

ونشرت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أمس، نتائج التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وأكّدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وعَبَر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة.