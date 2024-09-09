بيطري المنيا: تقديم 3138 خدمة خلال 6 قوافل بيطرية مجانية وقائية إرشادية بقرى المحافظة

صرح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بأن مديرية الطب البيطري بالمنيا، نفذت 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرى ومراكز المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين حفاظاً على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتزامناً مع عيد الفلاح الـ72.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية نفذت 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية ووقائية إرشادية، على مدار 3 أيام تضمنت قرى (تلة، وبلنصورة والناصرية ووآبا وقلوصنا وصندفا)، ففي قرية تلة التابعة لمركز ومدينة المنيا تم تقديم 779 خدمة علاجية، وفى قرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص تم تقديم 870 خدمة علاجية.

وفى قرية الناصرية التابعة لمجلس قروى بنى حرام بمركز ديرمواس تم تقديم 342 خدمة علاجية، بينما في مركز ومدينة مغاغة بقرية أبا، تم تقديم 206 خدمات علاجية، وفى قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط تم تقديم 498 خدمة علاجية.

كما تم تقديم 443 خدمة علاجية بعزبة الصعايدة التابعة لمجلس قروى صندفا التابعة لمركز بني مزار، حيث تنوعت الخدمات ما بين: "علاج باطني، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين"، بالإضافة إلى تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري.