بلومبرج: احتمال الصدام المباشر بين روسيا وحلف الناتو

أشارت وكالة "بلومبرج" إلى تطورين جديدين يسلطان الضوء على تحد يواجه حلفاء كييف في الناتو والمخاطر المتزايدة للمواجهة المباشرة مع موسكو مع دخول العملية العسكرية شتاءها الثالث.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، في الوقت الذي يشن فيه الكرملين حملة قصف مكثفة تهدف إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، أبلغت دولتان من دول الناتو (رومانيا ولاتفيا) عن حوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع متعلقة بطائرات مسيرة روسية، فيما يعارض الناتو أي صراع مباشر مع روسيا، خوفا من تصعيد قد يتطور إلى صراع نووي.

وأشارت الوكالة إلى أنه "إذا استمرت الطائرات المسيرة الروسية باختراق المجال الجوي للناتو، فيجب على الحلف أن يُظهر أنه قادر على الدفاع عن نفسه بشكل موثوق".

وأضافت: "القصف المستمر للمدن الأوكرانية والحوادث الجديدة بطائرات بدون طيار من فوق أراضي الناتو يمكن أن يؤدي إلى ترجيح الجدل حول استخدام الأسلحة الغربية في ضربات على الأراضي الروسية لصالح كييف".

يذكر أنه يوم أمس الجمعة، دعا زيلينسكي في اجتماع قاعدة رامشتاين الحلفاء إلى تجاهل الخطوط الحمراء لروسيا ورفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وفي وقت سابق اعترف المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي "جزء من الصراع" في أوكرانيا.

ومن جانبه، سبق وأن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة تصريحات حلف "الناتو"، حول إمكانية توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد روسيا، مؤكدا أن ذلك يتطلب وسائل استطلاع فضائية ومعلومات استخباراتية تقنية مما يعني تورط "الناتو" بشكل مباشر في هذه العمليات.