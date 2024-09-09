نائب وزير المالية: نتفهم جيدا تحديات المجتمع الضريبي ونعمل على مواجهتها

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال لقائه ورئيس مصلحة الضرائب، مع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ووفد من الفنانين، على الاعتزاز بجميع الفنانين وما يقدمونه من أجل سعادة وبهجة ووعي أبناء الوطن، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن بذل كل الجهود لتسهيل الإجراءات أمام الفنانين ومساعدتهم في الوصول لصيغة توافقية لحل جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم، وبما يتوافق مع احتياجاتهم بحسب بيان اليوم.

وأشار الكيلاني، إلى أن توجه وزير المالية والحكومة ككل هو تقديم التيسيرات والتسهيلات والعمل على وضع خطوات إصلاحية كبرى ستقضي على الغالبية العظمى من المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والفنانين وغيرهم، كل ذلك من أجل جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الجديدة، وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية، والحفاظ على القوى الناعمة من الفنانين.

ولفت إلى أننا لن نسمح بوجود أية معاناة فنحن نتفهم جيدا التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي ونعمل على وضع إصلاحات لمواجهتها، مؤكدا أن وزير المالية يتبنى هذا الأمر بنفسه من أجل أن نسير قدما لتحقيق هذه الإصلاحات، فهناك رغبة حقيقية في التغيير للأفضل والأحسن ونعمل على الحفاظ على ذلك.

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء، اهتمام وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكل الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل سليم.

وأشارت إلى أن فناني مصر هم رموز لهم قدر كبير داخل نفوس كل المصريين ولهم دور هام في تشكيل وجدانهم، ونسعى لتقديم المساعدة وتذليل العقبات أمامهم، واعدة بدراسة كل المطالب التي تم عرضها خلال اللقاء، والعمل على إعداد مقترحات وآليات لتنفيذها من خلال التنسيق المشترك مع نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أن بابها دائما مفتوح لحل أية مشكلة قد تواجه الفنانين.

وقالت إن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين كل من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية تتولي تنسيق اجتماع دوري لها بشكل مستمر طبقا لاحتياجات نقابة المهن التمثيلية، والمساعدة في حل المشكلات الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية والتواصل مع المأموريات التابعة لتذليل تلك المشكلات وحلها.

وأضافت أن اللجنة المشتركة ستقدم المساعدة والمشورة في تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية، وتقديم الدعم الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الالكتروني، وكذلك العمل على توعية وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية لأعضاء النقابة، وإنشاء جسر تواصل وترابط بين المصلحة ونقابة المهن التمثيلية.

وأكد اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن جميع الفنانين ملتزمين ضريبيا وحريصون على سداد الضريبة المستحقة عليهم، قائلا إننا لاندافع ابدا عن أى متهرب أو متلاعب، فنحن حريصون على حق الدولة.

وأكد حرص نقابة المهن التمثيلية وحرصه شخصيا على مصالح الفنانين، وعلى جميع مشكلاتهم وخاصة المشكلات الضريبية، كما طالب بمجموعة من المطالب وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بالفنانين من كبار السن الذين ساهموا في تشكيل وجدان الأمة العربية بأكملها، والذين يمثلون جزء من تاريخ الفن المصري، وتوفير خدمة ضريبية متميزة لهم من خلال مساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية، كما طالب بتطبيق سياسة الشباك الواحد في تعامل الفنانين مع الضرائب بمعنى أن يتعامل الفنان مع موظف واحد فقط يفحص الملف الضريبي الخاص بالفنان وحساب الضريبة المستحقة عليه، وحل أية مشكلات قد تواجهه.