وزيرة خارجية ألمانيا السابقة تتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتولى وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رسميا منصبها الجديد كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وتخلف بيربوك في المنصب رئيس وزراء الكاميرون الأسبق، فيليمون يانج، وذلك في مستهل الدورة الثمانين للجمعية العامة.

وانتُخبَت بيربوك لهذا المنصب في يونيو الماضي بأغلبية ساحقة، على الرغم من مناورة روسية على المنصب.

وتنتمي بيربوك /44 عاما/ لحزب الخضر، وشغلت منصب وزيرة الخارجية في الحكومة الألمانية السابقة حتى شهر مايو الماضي.

وتعتبر بيربوك خامس امرأة تتولى رئاسة الجمعية العامة لأمم المتحدة، وهو منصب ذو أهمية بروتوكولية في المقام الأول، ولا ينبغي الخلط بينه وبين دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبصفتها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستتولى بيربوك - من بين أمور أخرى - رئاسة جلسات الجمعية وتحديد الإجراءات وبنود جدول الأعمال.