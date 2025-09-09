كاتس: عقوبات جماعية على أقارب وسكان قرى منفذي عملية القدس

قرر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فرض عقوبات جماعية على أقارب وسكان قرى منفذي العملية التي وقعت في القدس أمس.

وفي إطار توجيهاته، دعا كاتس إلى هدم جميع المباني التي وصفها بأنها غير قانونية في هذه القرى، وإلغاء 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل. ويأتي ذلك بناءً على توصية الجهاز العسكري ومنسق الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم، مسح منازل الذين نفذوا العملية بهدف هدمها مستقبلا.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام ومحاصرة بلدات وقرى شمال غرب القدس بدواع أمنية على إثر عملية إطلاق النار التي وقعت أمس الاثنين، في القدس استشهد خلالها المنفذين وقتل سبعة إسرائيليين.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بدو، وتغلق مدخلها الرئيس (النفق) الواصل مع بلدة الجيب، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما أنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في المنطقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند حاجز الجيب وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرور المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية.



