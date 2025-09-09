 رعاية بيطرية شاملة للإبل المشاركة في مهرجان الهجن بشمال سيناء - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 1:30 ص القاهرة
رعاية بيطرية شاملة للإبل المشاركة في مهرجان الهجن بشمال سيناء

مصطفي سنجر
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 1:20 ص

قامت مديرية الطب البيطري بمتابعة شاملة للإبل المشاركة في الاستعدادات لمهرجان الهجن بمدينة العريش، وذلك من خلال فرق العمل البيطرية المنتشرة في مواقع التجمع.

وذكرت المديرية في بيان لها اليوم (الاثنين) أن الأعمال شملت، تقديم الرعاية البيطرية والفحوصات الطبية اللازمة، وتنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى علاج بعض الحالات الجلدية ورصد أي أعراض مرضية محتملة، ومتابعة الحالة الصحية العامة للإبل لضمان جاهزيتها للمشاركة في المهرجان.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم رياضة الهجن باعتبارها تراثًا أصيلًا يميز شمال سيناء، مع توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للإبل المشاركة.


