البدري: تلقيت 4 عروض قبل تولي منتخب مصر

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قال حسام البدري إنه تلقى عدة عروض قبل توليه مهمة المدير الفني لمنتخب مصر.

وصرح البدري في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة تايم سبورتس: "تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة ولا يمكن تحديد توقيت معين لتحقيقها، لقد تلقيت 4 عروض من داخل مصر وخارجها".

وأشار "كنت أتأنى وأدرس عوامل النجاح في كل العروض، وكان لدي إحساس بإمكانية قيادتي لمنتخب مصر وعلمت أن هناك تغييرات ومن المفترض أنني ضمن الترشيحات".

وواصل البدري "أتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق أحلام الشعب المصري، لأن كرة القدم مثل الهواء، سنبذل أقصى جهد لتحقيق آمال الجماهير التي أعتبرها بمثابة وقود الفريق، وأثق أنها ستدعمنا".

وشدد في ختام تصريحاته "بالتأكيد المهمة ليست سهلة، سأتعامل مع المشاكل، وهناك صعوبات أتمنى أن نقدر على حلها".