ضبط تشكيل عصابي بحوزته 4500 قرص «ترامادول» قبل ترويجها بالشرقية والدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد للمُخدرة، فرع شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات، صباح اليوم الأربعاء، القبض على 4 عاطلين؛ لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بعقار "الترامادول" المُخدر.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفرع شرق الدلتا، عن قيام كلًا من: "وائل.غ.ع" 45 سنة، و"ياسر.ع.م" 38 سنة، و"مصطفى.ع.ع.م" 37 سنة، و"حسام.ال.م" 60 سنة، عاطلين مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار في العقاقير المخدرة بنطاق واسع وترويجها بمركزي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وبديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وفور التأكد من صحة المعلومات، وباستصدار إذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين في كمين أعد لهم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

جرى ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة ملاكي، وبتفتيشها عُثر بحوزتهم على 4500 قرص من عقار "الترامادول"، و6500 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.