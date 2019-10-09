 الصين تفتتح أطول جسر معلق من طابقين في العالم أمام حركة المرور - بوابة الشروق
الأربعاء 9 أكتوبر 2019 3:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

الصين تفتتح أطول جسر معلق من طابقين في العالم أمام حركة المرور

بكين - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 3:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 3:23 م


افتتحت سلطات مقاطعة "هوبي" بوسط الصين أطول جسر معلق من طابقين في العالم أمام حركة المرور في مدينة "ووهان" عاصمة المقاطعة.

وقال نائب رئيس مجموعة ووهان المحدودة للاستثمار العمراني والتنمية "لين تشي"، في تصريحات اليوم، إن الطول الرئيسي للجسر، الذي يعتبر أول جسر طريق من طابقين على نهر اليانغتسي - يبلغ 1700 متر، ويمتد طوله الإجمالي 4.13 كيلومتر.

وأضاف تشي أن سرعة السير المصممة للطابق العلوي المكون من 6 حارات تبلغ 80 كيلومترا/الساعة، بينما تبلغ السرعة المصممة للطابق السفلي والمكون من 6 حارات أيضا 60 كيلومترا/الساعة.

وتابع تشي أن الجسر الجديد، الذي نفذته المجموعة التي يعمل بها، سيساعد على تخفيف أزمة المرور وتعزيز تنمية أكثر توازنا للمدينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك