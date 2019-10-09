الصين تفتتح أطول جسر معلق من طابقين في العالم أمام حركة المرور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



افتتحت سلطات مقاطعة "هوبي" بوسط الصين أطول جسر معلق من طابقين في العالم أمام حركة المرور في مدينة "ووهان" عاصمة المقاطعة.

وقال نائب رئيس مجموعة ووهان المحدودة للاستثمار العمراني والتنمية "لين تشي"، في تصريحات اليوم، إن الطول الرئيسي للجسر، الذي يعتبر أول جسر طريق من طابقين على نهر اليانغتسي - يبلغ 1700 متر، ويمتد طوله الإجمالي 4.13 كيلومتر.

وأضاف تشي أن سرعة السير المصممة للطابق العلوي المكون من 6 حارات تبلغ 80 كيلومترا/الساعة، بينما تبلغ السرعة المصممة للطابق السفلي والمكون من 6 حارات أيضا 60 كيلومترا/الساعة.

وتابع تشي أن الجسر الجديد، الذي نفذته المجموعة التي يعمل بها، سيساعد على تخفيف أزمة المرور وتعزيز تنمية أكثر توازنا للمدينة.



