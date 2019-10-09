وقال "الشيخ" خلال الفيديو، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".

وقال "الشيخ" خلال الفيديو، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".

وقال "الشيخ" خلال الفيديو، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".

واعتذر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد.

واعتذر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد.

واعتذر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد.