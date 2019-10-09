وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي الماريا الإسباني تركي آل الشيخ، رسالة فيديو لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وقال "الشيخ" خلال الفيديو، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".
واعتذر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد.
جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
ويعاني رئيس الأهلي من بعض الآلام القاسية في الظهر خلال الفترة الأخيرة كانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية ، ثم الاعتذار عن حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف أمس.