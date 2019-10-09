 روسيا تدعو الأكراد ودمشق إلى الحوار لحل مشكلة شمالي سوريا - بوابة الشروق
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روسيا تدعو الأكراد ودمشق إلى الحوار لحل مشكلة شمالي سوريا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 10:13 ص

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، سوريا والأكراد إلى الحوار لحل مشكلة شمالي سوريا، ومن ضمنها الحدود السورية التركية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نظيره الكازاخي مختار تلاوبردي: "لقد أعلنا موقفنا أكثر من مرة بشأن ما يحدث في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك في منطقة الحدود السورية التركية.. وموقفنا ينطلق من أساس الحاجة إلى حل جميع مشاكل هذا الجزء من الجمهورية العربية السورية من خلال الحوار بين الحكومة المركزية في دمشق وممثلي المجتمع الكردي".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الموقف الأمريكي في سوريا متناقض للغاية، ويعكس انعدام الثقة في واشنطن.

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