فينالدوم: أدريان تأقلم مع الفريق منذ اليوم الأول

كشف الهولندي جورجينيو فينالدوم، متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي، أن أدريان، حارس مرمى الفريق، لم يستغرق وقتًا طويلاً حتى أصبح عضوًا أساسيًا ومألوفًا في غرفة ملابس ليفربول.

كان على حارس المرمى أن يظهر مواهبه وشخصيته خلال أقل من أسبوع في بداية مسيرته مع الريدز بعد الإصابة التي تعرض لها أليسون بيكر خلال المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز أمام نورويتش سيتي، ومنذ ذلك الحين، بدأ الحارس الأسباني أساسيًا في كل مباريات ليفربول، بينما يتعافى أليسون في مركز اللياقة البدنية.

وقال فينالدوم، عن أدريان، فتصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: «منذ اليوم الأول تأقلم بشكل جيد، يتحدث مع الجميع وهو شخص جيد، الكل يتحدث معه ولم يكن خجولًا كعادة أغلب اللاعبين الجدد دائمًا، وقبل المباريات يقول ما يريد قوله، بشكل عام منذ اليوم الذي دخل فيه إلى الفريق كان واحد منا بالفعل».

ويعتقد فينالدوم أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد لعب أيضًا دورًا مهمًا في بداية الموسم المحلب للريدز بنسبة 100%.

تابع الدولي الهولندي: «لقد قام بعمل جيد حقًا إذا رأيت نوعية التصديات التي يقوم بها، فإن تصديات حاسمة حقًا خلال المباريات، كان ذلك له أثر كبير جدًا على النتائج التي حققناها».