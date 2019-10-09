تطوير قريتين بأسوان لتوفير «حياة كريمة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

شارك اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، فى احتفالية افتتاح قريتى الرديسية وكلح الجبل بمركز إدفو، وهى الاحتفالية التى نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لأعمال تطوير وإعادة إعمار 60 منزلاً بالقريتين.

وأكد تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعى، ودعم دوره فى تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف فى بيان صحفى، أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلى، وترميم وإقامة الأسقف، مشيراً إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر فى مجال إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة أسوان أثمر إعادة إعمار 60 منزلا متهالكا فى القرى الأكثر احتياجًا التى طورتها المؤسستين فى مركز إدفو.

وأشار شعبان إلى أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر فى إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث، حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة عدد 2885 منزل موزعه على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.