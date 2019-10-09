محافظ البحيرة يتابع جهود «البيئة» للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء

تابع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعمال تجميع قش الأرز ورصد أي حرائق والسيطرة عليها فورا، للحد من ظاهرة السحابة السوداء، مع تكثيف المرور الميداني من قبل مجالس القرى والجمعيات الزراعية للتنبيه على المزارعين، وحصر أي حالات حريق، وكذا متابعة التزام أصحاب المكامير غير المرخصة بالتوقف، وفقا للقرار الصادر بهذا الشأن مع تحرير المحاضر حيال المخالفين.

وقام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة بعقد ندوة موسعة مع أئمة مساجد مركز الدلنجات، لتوعية الموطنين بخطورة وأضرار حرق المخلفات الزراعية، والبدائل المطروحة للاستفادة منها.

كما قام الفرع بالتنسيق مع الوحدات المحلية برصد بعض حالات حرق قش الأرز أو المخلفات الصلبة، وتم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم فحص عدد 101 سيارة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، للتأكد من أن عادم السيارة مطابق للحدود المسموح بها حفاظا على البيئة والصحة العامة، وتنفيذ ورش عمل بالتنسيق مع التربية والتعليم حول "تلوث الهواء وأضرار استخدام البلاستيك".

ووجه المحافظ بضرورة استمرار وتكثيف اعمال الرصد خاصة خلال موسم حصاد الأرز، كما وجه بتكثيف جهود التوعية بين المواطنين والمزارعين، بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة السحابة السوداء لتأثيرها البيئي والصحي الخطير على حياة الانسان، وتوعيتهم بالقيمة الاقتصادية الهامة للقمامة والمخلفات الزراعية وكيفية تعظيم الاستفادة منها.