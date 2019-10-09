ثنائي مجلس إدارة الزمالك يمثلان النادي في قرعة دوري الأبطال

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أعلن نادي الزمالك عن ممثليه في قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق السادس من أكتوبر وذلك بمشاركة مندوبي الأندية المشاركة بالبطولتين .

ويمثل الزمالك في القرعة اليوم الثنائي أحمد مرتضى وحماده أنور عضوا مجلس إدارة النادي.

يذكر أن الزمالك سيواجه جينراسيون فوت السنغالي بمصر يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيتم حجز موقع ضمن فرق التصنيف الثاني للنادي المتأهل من هذه المباراة، رفقة أندية النجم الساحلي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي.