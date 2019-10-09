ميسي: لم أتحدث مع رئيس برشلونة منذ «ريمونتادا» ليفربول

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة أنه لم يلتقي مع جوزيف ماريا بارتميو، رئيس النادي الكتالوني، منذ السقوط أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال في تصريحات خاصة خلال حواره مع إذاعة«RAC1»: "ليس لدي أي مشكلة مع رئيس النادي، كل شيء على ما يرام بيننا، نتحدث لكننا لم نلتقي بسبب عدم وجود مناسبة لذلك".

وأضاف ميسي : "كانت آخر مرة تحدثنا فيها بعد مباراة ليفربول، لكن عندما يتعين علينا رؤية بعضنا البعض فلا مشكلة".

وعن مستقبله مع برشلونة تابع: " من الواضح أنني سعيد بالبقاء في النادي، وأكرر مرة أخرى، هي أن فكرتي هي أن أبقى دائمًا هنا، لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو ولا يزال كذلك، لم يتغير شيء".