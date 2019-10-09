24 حكما و49 مساعدا أداروا أول ثلاث جولات بالدوري الممتاز

بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، شهدت ظهور 73 حكما .

بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، شهدت ظهور 73 حكما .

بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، شهدت ظهور 73 حكما .