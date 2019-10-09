24 حكما و49 مساعدا أداروا أول ثلاث جولات بالدوري الممتاز

بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، شهدت ظهور 73 حكما .
وجاءت قائمة الحكام كالتالي، 24 حكما للساحة و49 للراية تألقوا منذ انطلاق المسابقة للموسم الحالي.
وشهدت الجولة الثالثة تكرار 4 حكام ساحة، وهم إبراهيم نور الدين وأمين عمر وطارق مجدي ومحمد يوسف، وأدار كل منهم مباراتين بعدما ظهروا بمستوى جيد في الجولة الأولي من المسابقة.
وفي المقابل لعب 49 حكما للراية بالجولات الثلاثة، وتكرر أيضًا 4 حكام مساعدين، وهم أحمد حسام طه وأحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومحمد عبدالمجيد.