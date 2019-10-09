محافظ أسيوط يعلن البدء في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإعمار 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، بمختلف مراكز المحافظة، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وتأهيل المنازل، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ضمن برنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع القرى الأكثر احتياجًا بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط شمال الصعيد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات والمهندسة غادة محمود مدير إدارة تنمية القرية ومسئولي الكهرباء والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والرصف.

وشدد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - على مراجعة المشروعات ووضع المقترحات بالقرى الجاري استهدافها ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتأكيد على متابعة مراحل التنفيذ تحت إشراف ومتابعة مستمرة من مسئولي المبادرة بمجلس الوزراء تنفيذًا لتكليفات الرئيس، معلنًا تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ والتنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجهات المانحة لاستكمال تنفيذ المشروعات وتوحيد الجهود مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

وأشاد المحافظ بجهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المُضي قُدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.