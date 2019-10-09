حكم فرنسي يقود مباراة الجزائر وكولومبيا الودية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن الحكم الفرنسي روديه بوكيه، سيدير المباراة الودية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الكولومبي والمقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري في مدينة ليل الفرنسية.