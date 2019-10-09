حكم فرنسي يقود مباراة الجزائر وكولومبيا الودية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن الحكم الفرنسي روديه بوكيه، سيدير المباراة الودية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الكولومبي والمقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري في مدينة ليل الفرنسية.
وأوضح الاتحاد الجزائري عبر موقعه الإلكتروني أن الحكميين الفرنسيين جيوم ديبار وجوليان باسيلي سيعاونان بوكيه في إدارة المباراة.
يذكر أن بوكيه البالغ من العمر 42 عاما، أدار المباراة النهائية لكأس فرنسا لعام 2019، التي شهدت فوز رين على باريس سان جيرمان بركلات الترجيح 6/5، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2/2.
ويستعد المنتخب الجزائري لملاقاة ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية وديا بعد غد الخميس، على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.