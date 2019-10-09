الشوربجي ومؤمن يكملان رباعي مصر في دور الـ8 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

حسم محمد الشوربجي وطارق مؤمن، لاعبا الاسكواش المصريين، التأهل للدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تقام في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وجاء تأهل محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا، بعد الفوز على منافسه النيوزلاندي كامبل جرايسون المصنف الـ 35 عالميًا، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-6، 11-7، 12-10).

وخطف طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد التغلب على الألماني رافائيل كاندرا المصنف الـ 30 عالميًا، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:(11-5، 11-6، 12-10).

وودع كلًا من مازن هاشم وزاهد محمد البطولة من دور الـ16، بالخسارة أمام النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس على العالم، والألماني سيمون روزنر المصنف السادس، على الترتيب.

تأهُل محمد الشوربجي وطارق مؤمن، رفع عدد اللاعبين المصريين في دور الـ8، إلى 4 لاعبين.

ويشهد دور الـ 8 من البطولة تواجد الشورجي ومؤمن مع على فرج المصنف الأول عالميًا وكريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميًا.