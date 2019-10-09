يونكر: الاتحاد الأوروبي لن يمول إقامة منطقة آمنة تركية على الحدود السورية

ذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي لن يساعد في تمويل منطقة أمنة للاجئين التي تخطط تركيا إقامتها على طول الحدود السورية، وحث أنقرة على إنهاء عملياتها هناك.

وقال يونكر أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: "تركيا لديها مخاوف أمنية عند حدودها مع سورية. غير أنني أدعو تركيا وكذلك الأطراف الأخرى، إلى ممارسة ضبط النفس ووقف العمليات الي بدأت بالفعل".

وتابع: "العمل العسكري لا يؤدي إلى نتيجة جيدة. ويجب أن نلفت نظر أصدقائنا الأتراك لهذا". ومن المنتظر أن يناقش نواب الاتحاد الأوروبي المسألة مع المسؤولة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وتابع يونكر: "ويجب أن أقول إنه إذا ما اشتملت الخطة التركية على ما يطلق عليها منطقة أمنة، فلا تتوقع من الاتحاد الأوربي أن يدفع أي شيء"، مشيرا إلى انتقال سياسي حقيقي مطلوب لحل الصراع السوري.