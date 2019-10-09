بيكيه: أتعمد إطلاق تصريحات مثيرة للجدل من أجل الضحك

أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة على تعمده إطلاق تصريحات مثيرة للجدل من أجل المرح مع لاعبي النادي الكتالوني في غرفة الملابس، بالإضافة إلى تعليقه على إنفاق 3000 مليون يورو في بطولة كأس ديفيز.

وكشف بيكيه عن تعمده خلق مشاكل بتصريحاته المثيره للجدل، خلال مقابلة مع قناة «هيرميجيور» الإسبانية، والتي نقلتها صحيفة "آس"، قائلاً: «دائمًا تكون تصريحات متعمدة، وأطلقها من أجل قضاء وقت ممتع وللضحك وكل هذا لأن كرة القدم بمثابة مسرح للترفيه».

وتابع : «نجتمع في غرفة الملابس لنضحك، وكل هذا كذب وخداع، وهذا هو كل شيء ببساطة، واللاعبون يتعاملون مع الأمر بصورة رائعة، والجو العام داخل الفريق مثالي، ودائمًا أفعله عندما نكون في مشكلة من أجل الحصول على بعض المرح».

وفيما يتعلق بتأثير الانتقادات عليه، أضاف بيكيه، قائلاً: «ربما تؤثر عليك في الصغر بشكل أكثر، ولكن الآن يمكنك تجاوزها بعض الشيء، وبالطبع تؤثر عليك».

وتطرق مدافع البلوجرانا للحديث عن فرص اللاعبين والفرق وما يفعلونه بعد تعرضهم لهزيمة، قائلاً: «دائمًا لديك الفرصة من أجل العودة، إذا قدمت أداء جيد فهذا أمر رائع، وإذا فشلت فعليك البقاء في المنزل وعدم الظهور».

وحول اعتياده على اللعب في جو عدائي، علق بيكيه، قائلاً: «وجود أشخاص ضدي هذا يحمسني كثيرًا، لأنه كلما لعبت أكثر بشكل أفضل، كلما أزعجتهم أكثر، والسنوات التي تعرضت خلالها للصافرات من قبل الجماهير أثناء فترتي مع المنتخب كان الأفضل بالنسبة لي، ولأنها كانت تحمسني كثيرًا».

وحول استثماره 3000 مليون دولار في بطولة ديفيز للتنس، رد بيكيه، قائلاً: «نيمار كان أرخص بكثير مقارنة بكأس ديفيز، ولاعبو التنس يتقاضون أجورًا مرتفعة، وهذا استثمار لـ 25 عامًا، ولدينا الحظ أنها ستقام في مدريد خلال أول موسمين».