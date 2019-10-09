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بالفيديو.. تحرك آليات عسكرية تركية نحو الحدود مع سوريا

تحرك آليات عسكرية تركية
تحرك آليات عسكرية تركية
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 12:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 12:03 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تحرك آليات عسكرية تركية نحو الحدود مع سوريا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أنقرة اعتزامها شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.

 


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