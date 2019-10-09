الأكثر قراءة
بـ«السيوف والمطاوي».. بلطجية يهاجمون شارع عز الدين عمر بالهرم لليوم الثاني
مرتضى منصور يعتذر لنبيل الحلفاوي
ممثل «مستقبل وطن» يخاطب مدبولي: «محسسني إن الشعب عايش في رخاء.. المواطن بيموت!»
سيف زاهر: إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
مؤيدمعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تحرك آليات عسكرية تركية نحو الحدود مع سوريا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أنقرة اعتزامها شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية.