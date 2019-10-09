عبدالله السعيد: لاعبو المنتخب سيقدمون أفضل ما لديهم لإثبات أحقيتهم بارتداء قميص الفراعنة

أكد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفترة الأخيرة لم تكن جيدة في تاريخ المنتخب، وأن جميع لاعبي "الفراعنة" يبدأون المرحلة الجديدة بروح مختلفة، بعدم التفكير في الماضي.

وتمنى "السعيد" خلال تصريحات تلفزيونية له على هامش مران المنتخب الأول أمس الثلاثاء، أن يحالف التوفيق المنظومة جميعًا، وأن يتمكنوا من تقديم أفضل أداء لإسعاد الشعب المصري.

وأشار لاعب بيراميدز، إلى وجود دماء جديدة داخل صفوف المنتخب، وجيل جديد يحتاج إلى الدعم والمساندة من الجميع، ليظهر بشكل أفضل.

وعن مواجهة بوتسوانا وديًا، أكد أن الجميع يتمنى أن يرى المنتخب في أفضل حال وبشكل جيد، ويسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للتعرف على اللاعبين، كذلك يسعى اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم لإثبات أحقيتهم بارتداء قميص المنتخب الوطني.

وتابع أن "البدري" اجتمع باللاعبين وأكد أن اللعب في منتخب مصر شرف كبير، وأن أي لاعب لابد من إثبات وجودهم، لذلك طالب الجميع بتقيدم أفضل ما لديهم من إمكانيات.