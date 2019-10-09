بالصور: كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ تحتفل بمهرجان الكرازة

أقامت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ اليوم حفلها السنوي لختام مهرجان الكرازة 2019 بحضور نيافة الأنبا أبوللو أسقف وراعى سيناء الجنوبية ورئيس دير موسى النبي بجنوب سيناء .

وشهد الحفل توافد المئات من الأقباط المقيمين بمدينة شرم الشيخ والسائحين زائري المدينة من مختلف جنسيات العالم .

وتضمن الحفل فقرات متنوعه حول قصص و سير القديسين وعدد من أعمال الفنون التشكيلية فضلا عن مناقشة أبرز البحوث العلمية للمشاركين بفاعليات المهرجان لهذا العام.

يذكر أن مهرجان الكرازة المرقسية لهذا العام أصدر العديد من الأعمال الأدبية تحت شعار "نقوم نبني" وقد وصل إجمالي الكتب الصادرة نحو 37 كتابا للطفولة والمراحل الخاصة .