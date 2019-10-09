نيجيريا تعتزم إطلاق برنامج لتحديد الهوية البيولوجية حتى نهاية الشهر الجاري

تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق برنامجها لتحديد الهوية البيولوجية اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقال علي عزيز مدير اللجنة الوطنية لإدارة الهوية، في تصريح اليوم الأربعاء، إن هذا البرنامج الجديد من المقرر الانتهاء من إجراءات تنفيذه خلال 5 أعوام ويهدف إلى تحديد هوية 200 مليون مواطن نيجيري ممن يعيشون على أرض نيجيريا والمغتربين، معربا عن أمل بلاده في إعداد قاعدة بيانات رقمية تضم 50 مليون مواطن نيجيري كل عام بفضل الدعم الذي تحصل عليه من عدد من المانحين الأجانب الذين قاموا فعليا بمنح نيجيريا 433 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع الجديد حتى الآن.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة الفيدرالية النيجيرية قرارا بالتشديد على تحديد هويات مواطنيها في كافة أقاليمها وبخاصة الأقاليم الحدودية.

وأكد متحدث باسم الجيش النيجيري - في وقت سابق - فرض إجراءات أمنية مشددة على مدن أداماوا وبورنو ويوب في شمال البلاد بهدف السيطرة على الهجمات الإرهابية، وعلى الرغم من ذلك فإن الإقبال على الحصول على الأوراق اللازمة لتحديد الهوية ضعيف إذ لم يتعدَ عدد الأشخاص الراغبين في الحصول عليها 30 مليون شخص حتى الآن.