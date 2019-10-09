رئيس الزمالك: أطلب خوض مباراة جينيراسيون بحضور 80 ألف مشجع في استاد القاهرة

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مطالبًا بخوض المباراة في إستاد القاهرة وسط حضور جماهيري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي قررت إقامة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون يوم 24 أكتوبر الجاري، ويعد ملعب السلام بالقاهرة الأقرب لاستضافتها، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "قلت في وقت سابق أنني مستعدًا لإعادة المباراة في السنغال، لكني لا أعرف حتى الآن سبب إعادة المباراة، أين الأسانيد التي اعتمد عليها الكاف لاتخاذ هذا القرار؟"

وأضاف: "لم يحدث شغب في المباراة حتى تتم إعادتها، الاتحاد الإفريقي الظالم أهدر هيبة الحكام الإفريقية ومراقبين المباريات، لم يعد لهم قيمة الآن، خاصةً أن الحكم أعلن فوز الزمالك والمراقب اعتمد انسحاب جينيراسيون".

وأكمل: "الوضع الحالي بعد اتخاذ ذلك القرار سيعطي الحق لكل ناد له صاحب في الاتحاد الإفريقي أن يقلب الأوضاع، أؤكد أنني لولا حديثي في الأيام الماضية كانت الأوضاع ستزيد سوءً على الزمالك".

وأوضح: "يقولون لا مساس بجدول الدوري، ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع المقاولون العرب في الدوري يوم 23 أكتوبر، لكن هل من الطبيعي أن ألعب تلك المباراة قبل 24 ساعة فقط من مباراة جينيراسيون المعادة؟"

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "أطلب من الجهات الأمنية لعب مباراة جينيراسيون وسط حضور جماهيري كبير على ملعب استاد القاهرة تحت أنظار 70 أو 80 ألف زملكاوي، والأهلي ليس طرفًا في تلك الأزمة".