تحرير 3988 مخالفة مرورية وحبس 4 سائقين متعاطين للمخدرات بالمنيا



حررت حملة مرورية بالمنيا، 3988 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس 4 سائقين متعاطين للمخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن حملة مرورية مكبرة من تحرير عدد 3988 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية، للمخدرات أثناء القيادة تم فحص عدد 46 سائقا، وأسفرت نتائج فحص العينات عن إيجابية عدد 3 وامتناع سائق عن سحب العينة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.



