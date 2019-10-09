وزيرة الدفاع الألمانية مستاءة عقب زيارتها لمالي

شعرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور باستياء شديد عقب زيارتها لمالي.

وكان عدد من جنود القوات الألمانية في مالي اضطروا بسبب رحلة الوزيرة إلى إرجاء عودتهم إلى الوطن لمدة يومين.

كما تبين على هامش الزيارة أن تدريبات تحضيرية مفصلة لاستقبال الوزيرة أعاقت مسار عمل القوات، كما تم منع مشروب الكولا عن القوات خلال الزيارة.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الأربعاء: "إذا اضطر جنود وجنديات لانتظار رحلتهم بسبب زيارتي، فإما أن ألغي رحلتي، أو يتعين ضمان أنه بإمكاننا أن نعود سويا".

وذكرت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية أن الوزيرة تخطط أيضا إلى القيام بالزيارات على نحو مفاجئ، إذا لم يتم السيطرة على هذه المشكلة.

وقامت الوزيرة بزيارة مالي من الأحد الماضي حتى أمس الثلاثاء للاطلاع على ظروف المهمة التي تشارك فيها القوات الألمانية هناك.