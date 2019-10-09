حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة تهريب 30 بندقية خرطوش داخل سيارته بأسيوط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر المستشار أحمد عبدالعزيز، وكيل نيابة قسم أول أسيوط حبس المتهم "أحمد . ا. ن" أمين شرطة بمديرية أمن سوهاج، عقب ضبطه بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، وبحوزته 30 بندقية خرطوش تركي الصنع داخل سيارة ملاكي قيادة المتهم.

ووردت معلومات للمقدم عبد الغفار الناحل، وكيل فرع قسم الأسلحة والذخيرة بأسيوط، تفيد قيام المدعو "أ .ن" أمين شرطة بمديرية أمن سوهاج، بمحاولة ترويج الأسلحة النارية الغير مرخصة.

وعلى الفور تم عرض المعلومات علي اللواء ماهر الببلاوي، مساعد منطقة وسط الصعيد، والعميد محمد عبد الرحيم، مدير منطقة أسيوط، أمر بسرعة تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، وضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم عبد الغفار الناحل، وضم الرائد أحمد نايل، والرائد مصطفي عبد الحفيظ، والرائد عمر البدرماني، وبتتبع المتهم المدعو "أ .ن"، أمين شرطة بمديرية أمن سوهاج، تم رصده أثناء تحركه بسيارة ملاكي قيادة المتهم بطريق أسيوط سوهاج أثناء توجهه إلى محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم إعداد كمين ضبط وإخطار النيابة العام، وإيقاف السيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على 3 أجولة بداخلهم 30 بندقية خرطوش.

وتم التحفظ على المتهم وبتحرير محضر والعرض على النيابة العامة، أمرت حبس المتهم 4 أيام.

من جانبه، قام اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بتحرير مذكرة إدارية للمتهم، وإرسالها إلى مدير أمن سوهاج، لوقف المتهم عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب.