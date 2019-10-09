مسؤول أمني: العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية

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أفادت وكالة "رويترز" للأنباء -اليوم الأربعاء- نقلا عن مسؤول أمني تركي، قوله إن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.