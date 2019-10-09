 مسؤول أمني: العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أمني: العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية

العملية التركية في سوريا
العملية التركية في سوريا

نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 3:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 3:29 م

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء -اليوم الأربعاء- نقلا عن مسؤول أمني تركي، قوله إن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.


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