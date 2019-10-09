9 عروض مباشرة من المتروبوليتان الأمريكية للأوبرا المصرية في الموسم الجديد

تبدأ دار الأوبرا المصرية النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الامريكية بعد أن نجحت في تجديد التعاقد للعام العاشر على التوالى حيث يتم بث اوبرا توراندوت للموسيقار الإيطالي الشهير جاكومو بوتشيني في السابعة مساء السبت 12 اكتوبر على المسرح الصغير.

أوبرا توراندوت مبنية على مسرحية تحمل نفس الاسم كتبها كارلو جوتسي عام 1762 اقتبسها بدوره من حكايات الف ليلة وليلة وتضم ثلاثة فصول تدور أحداثها في الصين حول وقوع الأمير كالاف في غرام الأميرة توراندوت التى رهنت الزواج منه باجتيازه اختبار يتمثل فى حل ثلاثة الغاز معقدة وينجح كالاف في الاختبار لكن الاميرة تصر على رفض الزواج منه وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن بوتشيني توفى قبل انهاء كتابته لاوبرا توراندوت حيث أكمل المقطع الأخير منها المؤلف فرانكو ألفانو وعرضت لأول مرة فى مسرح لاسكالا بميلانو في 25 ابريل عام 1926.

يشار إلى أن ان البث المباشر من أوبرا المتروبوليتان هذا الموسم 2019 – 2020 يشهد نقل 9 أوبرات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية والحديثة هي مانون لـ ماسينيه ، مدام بتر فلاى - توراندوت – توسكا لـ بوتشينى ، فازييك لـ بيرج ، بورجى وبس لـ جيرشوين ، اجريبينا لـ هاندل ، هولاند الطائر لـ فاجنر وماريا ستوارد لـ دونيزيتي.

ويأتي النقل المباشر لعروض المتروبوليتان الأمريكية بالأوبرا المصرية يأتي في إطار التواصل بين الاوبرتين ويهدف لإيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر ويتم عن طريق التقنية عالية الجودة والتى تتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال من أجل ضمان جودة البث.