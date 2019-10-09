ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5% بواقع 4 جنيهات، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 684 جنيها، مقابل 680 جنيهًا أمس، نتيجة لصعود المعدن الأصفر عالميا مع تراجع الدولار، بحسب تصريحات، نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لـ«الشروق».

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 584 جنيهًا مقابل 580 جنيها، كما صعد سعر عيار 24 ليصل إلى 784 جنيها، مقابل 780 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب بنحو 16 جنيهًا ليصل إلى 5600 جنيه، مقابل 5584 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، وقفز الذهب بمصر 40 جنيهاً ليقترب من حاجز الـ720 جنيهًا نهاية أغسطس الماضي، نتيجة للتطورات التى شهدها الاقتصاد العالمي.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1506 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن زاد 1% خلال الجلسة السابقة، كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليسجل 1511 دولار للأوقية.

وبحسب رويترز، تمسكت أسعار الذهب بمكاسب الجلسة السابقة، بسبب تضاؤل الآمال في حدوث تقدم لمفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، مع ترقب الأسواق خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وزادت أسعار الذهب عالميا حوالي 17% منذ بداية العام الجاري بفضل التوترات التجارية بين أمريكا وبكين.