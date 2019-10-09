كشف مصرف ليبيا المركزي التابع لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن أن إيرادات الدولة الليبية منذ مطلع السنة الحالية وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 517ر41 مليار دينار ليبي.

وبحسب البيانات، التي نشرها المكتب الإعلامي بالمصرف اليوم الأربعاء وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منها اليوم، بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 575ر24 مليار دينار، بفائض 324 ر1 مليار عما كان مقدرا لها حسب الترتيبات المالية، فيما وصلت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 942ر16 مليار، بفائض 092ر5 مليار .

وأظهرت البيانات إيرادات أخرى بقيمة 823ر1 3 مليار دينار ، تم تحقيقها من الضرائب والجمارك والاتصالات والخدمات ورسوم بيع المحروقات، بالإضافة المخصص من أرباح المصرف المركزي وإيرادات أخرى.

وجاءت إيرادات مبيعات النفط والغاز في المرتبة الأولى بنسبة 93 بالمئة من إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية، حيث وصلت إلى 752ر22 مليار، بفائض 952ر2 مليار، وجاءت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في المرتبة الثانية.

وبحسب المصرف ، فقد بلغ إجمالي المصروفات لنفس المدة 266ر25 مليار دينار ليبي، جاء في مقدمتها الانفاق على بند المرتبات الذي بلغ 883ر15 مليار، بنسبة 54 بالمئة من إجمالي المصروفات.

وجاء الإنفاق على الميزانية التسييرية ثانيا بـ 807 ر5 مليار، ثم دعم المحروقات والإمداد الطبي وخدمات الكهرباء والمياه والنظافة بـ 318ر5 مليار، وتذيلت ميزانية التنمية قائمة المصروفات بـ 358ر2 مليار دينار.