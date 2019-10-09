وزير الخارجية التونسي يفتتح سفارة بلاده بكينيا

افتتح وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، سفارة بلاده في العاصمة الكينية نيروبي، مؤكدا عمق الروابط التاريخية بين تونس وكينيا، وفرص التعاون الواعدة التي يمكن أن تجمع البلدين في عدد من القطاعات.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الجهيناوي نوه، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إلى الخطوات الهامة التي قطعتها تونس على درب الانتقال الديمقراطي والاندماج الاقتصادي في التجمعات الإقليمية، لافتا إلى الصبغة التاريخية للزيارة التي يقوم بها إلى كينيا والتي تعد الأولى من نوعها منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963.

وعلى هامش تدشين مقر سفارة تونس بكينيا، التقى الجهيناوي بسفراء الدول العربية المعتمدين بنيروبي، وشدد على أهمية دفع العمل العربي المشترك لإيجاد مسارات تسوية للقضايا المطروحة على المنطقة العربية، مؤكدا أن تونس التي تستعد للانضمام لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم بداية من يناير القادم ستكون صوت إفريقیا والعالم العربي في هذا الهيكل الأممي وستعمل على الدفع نحو حلول وتسويات سیاسیة للخلافات والنزاعات القائمة.