مشرعون أمريكيون يحذرون ترامب من الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة مع روسيا

قال أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة مع روسيا، وهي معاهدة وقعت بعد الحرب الباردة تسمح برحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.

وكتب أربعة ديمقراطيين، عضوان من لجنة الأمن القومي المهمة في مجلس الشيوخ، واثنان من اللجنة النظيرة بمجلس النواب، إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك اسبر اليوم الأربعاء قائلين إنهم "يفهمون" أن إدارة ترامب ستنسحب من المعاهدة.

ولم يصدر إعلان رسمي من البيت الأبيض بشأن نواياه.

وكتب المشرعون الأربعة أن "الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة، وهي اتفاقية متعددة الأطراف مهمة للحد من الأسلحة، ستكون هدية أخرى من جانب إدارة ترامب إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأكد المشرعون الأربعة أن "معاهدة السماوات المفتوحة عنصر حيوي للأمن الأمريكي والأوروبي، وقرار الانسحاب منها سيكون ضربة جديدة للاستقرار الإقليمي وللأمن الأوكراني"، مضيفين أن البيت الأبيض "ليس لديه مبرر للانسحاب".