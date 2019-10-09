المقاولون يرفض بيع طاهر لأي فريق مصري في يناير

يرفض عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق لأي ناد مصري هذا الموسم.
وصرح النحاس عبر قناة (إم بي سي مصر)، في تصريحات له مساء أمس الثلاثاء: "طاهر مستمر مع المقاولون، من الوارد بيعه إذا تلقينا عرضا خارجيا فقط".
وأضاف "لن نبيع طاهر لأي ناد مصري في يناير، بل نسمح بأي عروض خارجية فقط، لأنه لاعب طموحه مختلف".
وخاض طاهر محمد تجربة احترافية قصيرة بصفوف نادي لوهافر الفرنسي.
وارتبط اسم مهاجم المقاولون والمنتخب الأوليمبي بالانتقال إلى النادي الأهلي، ونال إشادة كبيرة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.