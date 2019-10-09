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شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على أهمية تواجد أحمد فتحي لاعب الأهلي في معسكر الفراعنة للشهر الجاري الذي يتخلله مباراة ودية ضد بوتسوانا.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة تايم سبورتس: "فتحي مميز فنيا وقادر على العطاء وهناك أمور عديدة لن أخوض في تفاصيلها، ولكن بعض اللاعبين تواجدهم إيجابي".

وأضاف "سعيد بارتياح الكثيرين لقائمة اللاعبين المختارين، ولكن أستغرب من البعض بسؤاله عن لاعب مصاب مثل أحمد الشناوي وغيره، لذا أندهش وأبتسم في آن واحد ممن يتحدث دون معلومات كافية".

وأكد المدير الفني للمنتخب "رمضان صبحي ومصطفى محمد في حساباتي، ولكن الثنائي تنتظرهما بطولة مهمة وكبيرة مع المنتخب الأوليمبي".

وأشار "هناك مصابون ولاعبون آخرون بالمنتخب الاوليمبي ضمن حسابات مرحلية، أفكر كثيرا قبل اختيار أي لاعب".

واستطرد "عبد الله السعيد لاعب مميز وله دور محوري، لأنه يلعب في مركز 10 وهناك أفشا وأسماء أخرى، أي لاعب بالقائمة مهم وله دور، الأهم الرغبة والدوافع لتحقيق شيء لمنتخب مصر، وسعيد بالروح ورغبة اللاعبين والالتزام".

وشدد حسام البدري في ختام تصريحاته "أؤكد أنني أختار النواحي الفنية، ولكن النواحي الشخصية مهمة جدا، أنظر لأي لاعب وأهتم أولا بشخصيته ومدى تحمله بمهام داخل الملعب وخارجه وهل جدير بالمسؤولية وسيحافظ على المجموعة أم لا، فالمهم الشخصية والالتزام".