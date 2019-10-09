قرعة مثيرة للفرق العربية في مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن مجموعات مثيرة للفرق العربية المشاركة في المسابقة القارية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، والفائز من جينيراسيون السنغالي والزمالك ، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية: بلاتينيوم الزيمبابوي، والهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي، والأهلي

المجموعة الثالثة: بيترو أتلتيكو الأنجولي، واتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد البيضاوي المغربي.

المجموعة الرابعة: شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، والرجاء البيضاوي المغربي، والترجي التونسي.

وتم توزيع الفرق الستة عشرة المشاركة في هذا الدور إلى أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو المجموعات الأربع وأصحاب المركز الثاني إلى دور الثمانية، الذي يجرى بنظام مباراتين ذهاب وعودة وهو ما ينطبق على مواجهتي الدور قبل النهائي، فيما يقام النهائي من لقاء واحد يجرى على ملعب محايد.

ومازال المقعد الأخير في مرحلة المجموعات حائرا بين جينيراسيون فوت السنغالي والزمالك المصري، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الثلاثاء إعادة لقاء الإياب في دور الـ32 بين الفريقين، لتقام يوم 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وكان جينيراسيون رفض الذهاب لملعب برج العرب لخوض لقاء الإياب، والتي كان مقررا لها في 29 سبتمبر الماضي، بسبب نقل اللقاء من ملعب (بتروسبورت) إلى (برج العرب) وتأجيله لمدة 24 ساعة دون أسباب مقنعة، على حد وصف مسؤولي النادي السنغالي، وهو ما دفع مراقب وحكم اللقاء لاحتساب النتيجة فوز الزمالك 3 / صفر وتأهله لدور المجموعات، قبل أن يعلق كاف صعود الفريق المصري، وتصدر لجنة المسابقات التابعة له قرارا أمس الثلاثاء بإعادة مباراة الإياب، علما بأن الفريق السنغالي فاز ذهابا 2 / 1 بملعبه.