محافظ أسيوط: الانتهاء من تنفيذ الربع الأول من الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن انتهاء رؤساء المراكز والأحياء من تنفيذ خطة الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 والبدء في خطة الربع الثاني والتى تم صرف اعتماداتها وفقًا للاحتياجات والأولويات وبخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على المراحل التنفيذية لخطة الربع الأول والبدء في تنفيذ خطة الربع الثاني وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية موارد المحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة وبعض وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المشروعات وقطاعات الخدمات.

وأكد نور الدين – خلال الاجتماع – ضرورة تفعيل بنود خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة الصرف من بنود الخطة الاستثمارية وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات، مشددًا على الانتهاء من مشروعات الابنية التعليمية والرصف والكهرباء بالقرى الأكثر احتياجًا بالتزامن مع تنفيذ بعض مشروعات الخدمات والبنية الأساسية بتلك القرى فضلًا عن شراء المعدات وأعمال صيانة وشراء قطع غيار كهرباء ومعدات إنارة وفقًا للاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية مع الالتزام بترشيد الإنفاق.

واستعرض السكرتير العام خطة كل مركز وحي والمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الربع الاول وخطة الربع الثاني الجاري استكمالها بالمراكز والتي تم الاتفاق عليها كما ناقش رؤساء المراكز ومسئولي المشروعات والقطاعات سبل تذليل كافة العقبات لتنفيذ تلك المشروعات ونهوها في مواعيدها المحددة.