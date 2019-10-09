القبض على ألمانية تحولت إلى الإسلام في فرنسا للاشتباه في صلتها بالإرهاب

ألقت السلطات الفرنسية القبض على ألمانية تحولت إلى الإسلام للاشتباه في صلتها بالإرهاب.

وذكر الادعاء العام الألماني -اليوم الأربعاء- في دوسلدورف -اليوم الأربعاء- أن القبض على المرأة، وهي زوجة رجل مشتبه في دعمه لتنظيم داعش، تم الأسبوع الماضي في منطقة فيله كوتريه شمالي فرنسا.

وبحسب بيانات إذاعة جنوب غرب ألمانيا، كانت المرأة "31 عاما" في طريقها إلى باريس لمقابلة صديق عندما تصدى لها المحققون وجلبوها من على متن حافلة.

وكانت المرأة معروفة لدى المحققين الألمان، حيث جرت تحقيقات ضدها للاشتباه في دعمها تنظيم إرهابي بسبب عملها على نقل أموال إلى زوجها في السجن، إلا أن السلطات أوقفت التحقيقات ضدها لعدم التأكد من صحة الاشتباه.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في دوسلدورف إن السلطات الألمانية لم تصنف المرأة حتى الآن على أنها إسلامية خطيرة أمنيا.

وبحسب البيانات، فإن المرأة زوجة الألماني-الصربي بوبان إس.، الذي يُحاكم بجانب الإرهابي الداعشي المشتبه به "أبو ولاء" منذ عامين في مدينة تسيله الألمانية.

ويُشتبه في أن "أبو ولاء" هو خليفة تنظيم داعش في ألمانيا.

ولا يُعتبر بوبان إس. أقل تعصبا، حيث يُشتبه في أنه كان يستضيف في دورتموند ضيفا مشبوها، وهو التونسي أنيس العمري، الذي قتل 12 شخصا عبر تنفيذه هجوم دهس في برلين نهاية عام 2016، وأعلن ولاءه لداعش في رسالة فيديو.

ولم يعلق الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب على هذه الواقعة حتى الآن.