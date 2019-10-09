استقرار أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار أكثر من جنيه وخمسين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لأخر تحديث، استقر سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل ١٦,٢٣جنيه للشراء، ١٦,٣٣جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل ١٦,٢٤ جنيه للشراء، ١٦,٣٤جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل ١٦,٢٤جنيه للشراء، ١٦,٣٤جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني والمصرف المتحد ليسجل ١٦,٢٣جنيه للشراء، و١٦,٣٣جنيه للبيع.

كما استقر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل ١٦,٢٦ جنيه للشراء، ١٦,٣٦ جنيه للبيع.