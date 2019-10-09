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يرى وائل جمعة أن زميله السابق بصفوف الأهلي أحمد فتحي هو الأحق بارتداء شارة قيادة المنتخب.

وصرح جمعة عبر قناة (أم بي سي مصر)، مساء أمس الثلاثاء: "فتحي هو قائد منتخب مصر".

وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رد وائل جمعة "ضد هذا القرار.. لا ينفع أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود فتحي".

في سياق آخر قال مدافع الأهلي السابق "كل المؤشرات تقول أن ريني فايلر مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية بالنادي".

وواصل المدافع الدولي السابق "لقد درس فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاجه وإدارة النادي وفرت له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد كلًا من يعمل بداخله".

وأردف وائل جمعة " تأثير المدرب السويسري على لاعبي الأهلي واضح فرديا وجماعيا والأداء مميز، وقادر على صناعة إنجازات جديدة للفريق".