المصري يواصل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراته أمام مصر المقاصة والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الخميس الموافق السابع عشر من أكتوبر على إستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

واستمر المران لما يقرب من 90 دقيقة ركز خلالها إيهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية بشكل كبير، واستغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء، كذلك الضربات الركنية وتمركز خط الهجوم ، واختتم المران بتقسيمه استمرت لمدة عشرين دقيقة.

وخاض الثنائي محمود وادي، إسلام عطية مرانًا فرديًا تحت اشراف الجهاز الطبي الدكتور هشام مصطفى، حيث يعاني محمود وادي من بعض الإجهاد نتيجة لضغط المباريات، بينما أصيب إسلام عطية بشد في العضلة الأمامية اثناء عملية الإحماء لمباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري امام الإتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة أسبوع كامل ثم ينضم الى التدريبات الجماعية مرة أخرى، وصرح الدكتور هشام مصطفى أن اللاعب سوف يلحق بمباراة مصر المقاصة المقبلة.