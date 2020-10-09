الرئيس الأرمني: لا يوجد مقاتلون أجانب في صفوف الأرمن بإقليم كاراباخ

آرمين سركسيان: الحرب في كاراباخ كانت ستتوقف بعد 4 أو 5 أيام إن لم تتدخل تركيا

استنكر الرئيس الأرمني آرمين سركيسان، الصراع العرقي من جانب أذربيجان وتركيا في إقليم ناروني كاراباخ، قائلًا: «الأمم كلها ستتحارب إذا كان الأمر عرقي.. العلاقات العرقية ستتوهنا».

وأضاف «سركيسان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن هذه الأزمة يمكن إدارتها وحلها من خلال مفاوضات السلام لإعادة الوضع الصحيح، نافيًا وجود أية مقاتلين أجانب في صفوف الأرمن.

وأشار إلى أن الأمر كان سيتغير إذا لم تدعم تركيا أذربيجان على الأرض، ومدها بالإرهابيين، معتقدًا أن الحرب كانت ستستغرق حوالي أربعة أو خمسة أيام وتتوقف.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية كاراباخ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية كاراباخ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال كاراباخ.